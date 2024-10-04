Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 19 ilde bilişim suçlarına yönelik 'Siberağ-9' operasyonu: 115 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik son 4 gün içinde düzenlenen “Siberağ-9” operasyonlarında 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 19 ilde bilişim suçlarına yönelik 'Siberağ-9' operasyonu: 115 şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 08:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 19 ilde son 4 gün içinde yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik “Siberağ-9” operasyonları düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 17’si tutuklanırken 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 96 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Ayrıca operasyonlar sonucu 36 milyon Türk lirası değerinde, 3 adet ev, 3 adet araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca satılamaz/devredilemez şerhi konuldu. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #gözaltı

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