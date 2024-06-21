Bakan Yerlikaya duyurdu… Bayramın acı bilançosu: İlk 6 günde 49 kişi hayatını kaybetti!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 bin 683 kişinin yaralandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yerlikaya açıklamasından şu bilgileri paylaştı:
"Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı."
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