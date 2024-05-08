Bakan Yerlikaya duyurdu... Cezaevinde olan Umut Öken'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli olarak 8 ilde düzenlenen “Mahzen-39” operasyonu ile elebaşılığını cezaevinde olan Umut Öken’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüte üye 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 08:27
Bakan Yerlikaya duyurdu... Cezaevinde olan Umut Öken'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır merkezli olmak üzere Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş’ta “Mahzen-39” operasyonları düzenlendi.

Suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirdikleri, Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 33 şüpheli yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, gelişmeyi X hesabından paylaştı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:


Ali Yerlikaya haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 19 ilde 'Sibergöz-38' operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 19 ilde 'Sibergöz-38' operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu... 7 ilde IŞİD operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Yerlikaya duyurdu... 7 ilde IŞİD operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 52 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 363 şüpheli yakalandı!

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 52 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 363 şüpheli yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'de 'Osman Kavala' kavgası kızışıyor: 'Damarını yakaladık, ciyak ciyak bağıracaklar'

AKP'de 'Osman Kavala' kavgası kızışıyor: 'Damarını yakaladık, ciyak ciyak bağıracaklar'
Saruhan Hünel kimdir, ne ameliyatı geçirdi? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?

Saruhan Hünel kimdir, ne ameliyatı geçirdi? Saruhan Hünel kaç yaşında, nereli?
Siyasette 'yumuşama' temasları: Özel'den bir sürpriz ziyaret daha

Siyasette 'yumuşama' temasları: Özel'den bir sürpriz ziyaret daha
Acun Ilıcalı’nın takımında teknik direktör krizi: Rosenior kovuldu!

Acun Ilıcalı’nın takımında teknik direktör krizi: Rosenior kovuldu!
Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı

Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti

Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti
İstinaf cezayı az bulmuştu, H.K.G. davasında sanıklar yeniden yargılandı: Duruşma ertelendi

İstinaf cezayı az bulmuştu, H.K.G. davasında sanıklar yeniden yargılandı: Duruşma ertelendi
Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl itirafı!

Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl itirafı!