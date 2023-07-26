Bakan Yerlikaya duyurdu: İşte Türkiye'de kayıtlı göçmen sayısı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki kayıtlı göçmen sayısının 4 milyon 888 bin 286 olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca, 2 ayda 35 bin 700 düzensiz göçmenin yakalandığını da duyurdu. Göç İdaresi'nin açıkladığı son verilere göre, ülkedeki yabancı sayısı 4 milyon 990 bin 663'tü.
En çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumundaki Türkiye'deki kayıtlı göçmen sayısı ve son 2 aylık süreçte ne kadar düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında son duruma ilişkin verileri paylaştı.
Ali Yerlikaya’nın açıklamaları şöyle:
“Şu anda 4 milyon 888 bin 286 göçmenimiz var. Bu kimselerin kayıtları bizde. 3 milyon 325 bin 14’ü geçici koruma altındaki Suriyeliler. 294 bin 880’i uluslararası koruma kapsamında olan göçmen. Bir de turizm, çalışma, sağlık gibi çeşitli konularda ikamet izni verilenler var, 1 milyon 268 bin 392. Kendi vatandaşlarımızın sayısını nasıl biliyorsak düzensiz göçmenlerin sayısını da biliyoruz.
2 AYDA 35 BİN 700 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Düzensiz göçmenlerle yıllardır mücadele ediyoruz. Vatandaşımızın kayıtlı göçmenle meselesi yok. Düzensiz göçmenle mesele var. İstanbul’da taze bir uygulama. 9 göç mobil sistemi kurduk. Güvenlik güçleri birinden şüphelendiğinde kontrol ediyor. Eğer kimliği yoksa geri gönderme merkezimize gönderiyoruz.
Son 2 ayda 35 bin 700 düzensiz göçmen yakaladık. Bunların 16 bin 18’i sınır dışı edildi. 19 bin 502 düzensiz göçmenin de geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemi devam ediyor. “
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