Bakan Yerlikaya duyurdu... Jandarmadan 7 ilde 7 organize suç örgütüne operasyon: 67 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı’nca son bir haftada 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 67 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'da silah kaçakçılığı; Antalya'da örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para alma, işletmeleri zorla devralma, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da tefecilik, Sakarya'da ehliyet sınavına giren kişilerin sınavı geçmelerine aracılık etme, Kırklareli'de insan ticareti ve Tekirdağ'da organize şekilde hırsızlık yaptığı belirlenen suç örgütü mensuplarına düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

47 TUTUKLAMA

Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 47’sinin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.