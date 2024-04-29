Bakan Yerlikaya duyurdu… ‘Mahzen-34’ operasyonunda organize suç örgütü çökertildi: 9 şüpheli yakalandı
İstanbul’da düzenlenen ‘Mahzen-34’ operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da düzenlenen ‘Mahzen-34’ operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu."
İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2024
Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9?? şüpheli yakalandı??
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte… pic.twitter.com/TvcONfvcW0
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