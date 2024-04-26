Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek paylaştı: Sarıyer'de kadın öğretmeni yumruklayan saldırgan adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:14

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:23

Sarıyer'de okul koridorunda kadın öğretmene yumruk atan veli A.Ç. adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya açıklamasında, "25 Nisan 2024 Salı günü İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç’nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.