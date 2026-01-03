Bakan Yerlikaya duyurdu... Mersin'de 'change araç' çetesine operasyon: 18 şüpheli yakalandı!

Mersin’de “change araç” çetesine yönelik polisler tarafından düzenlenen operasyonda aralarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mersin’de “Change Araç” çetesine yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 Milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 adet araca el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;

Yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını “Ağır Hasarlı” araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."