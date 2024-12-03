Bakan Yerlikaya duyurdu... 'Narkoçelik-50' operasyonunda 825 kilo eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-50' operasyonunda, 1512 kahve kutusuna gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirildiğini, 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da düzenlenen "Narkoçelik-50" operasyonunda kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-50' operasyonunda; projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde; 825 Kg eroin, bin 512 adet kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildi. Operasyonda zehir taciri 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.
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