Trump'tan sağlık bakanlığına 'aşı karşıtı' isim: '14 yıl boyunca eroin bağımlısıydı...'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:57

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:57

Donald Trump, kamuoyunda 'aşı karşıtı' olarak bilinen, eski bağımsız başkan adayı Robert F Kennedy Jr'ı sağlık bakanı olarak seçti.

Kennedy, adaylığının Senato tarafından onaylanması halinde, gıda güvenliğinden tıbbi araştırmalara ve sosyal yardım programlarına kadar pek çok alanı denetleyen devasa bir kurumu yönetecek.

Trump yaptığı açıklamada Kennedy'nin adaylığını açıklamaktan “heyecan duyduğunu” söyledi.

"ENDÜSTRİYEL GIDA KOMPLEKSİ VE İLAÇ ŞİRKETLERİ..."

Seçimlerin ardından, Trump'ın eski rakibine sağlık alanında kilit bir rol vermeyi planladığına dair spekülasyonlar artmıştı. Trump, seçim gecesi düzenlenen zafer partisinde destekçilerine, "Kennedy'nin Amerika'yı yeniden sağlıklı bir toplum haline getirmeye yardım etmek istediğini" söyledi.

Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Amerikalılar çok uzun zamandır, konu Halk Sağlığı olduğunda yanlış ve aldatıcı bilgiler sunan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildi” dedi.

Yeni başkan sözlerine şöyle devam etti:

“Bay Kennedy, Kronik Hastalık salgınını sona erdirmek ve Amerika'yı yeniden büyük ve sağlıklı hale getirmek için bu ajansları altın standartlar, bilimsel araştırma geleneği ve şeffaflık işaretlerine geri döndürecektir!"

14 YIL BOYUNCA EROİN BAĞIMLISIYDI

Öte yandan, gençliğinde 14 yıl boyunca eroin bağımlısı olduğu bilinen Kennedy, Amerika'nın madde bağımlılığı kriziyle mücadeleye yardımcı olmak istediğini söylüyor.

Geçen yıl Daily Mail'e verdiği demeçte "Şu anda bir bağımlılık ve alkolizm salgını görüyoruz. Fakat aynı zamanda yalnızlık, umutsuzluk, ilişkisizlik ve yabancılaşma" demişti.

Demokratlar seçimi kınamakta gecikmedi; Senatör Patty Murray seçimi “felaket” olarak nitelendirdi ve Kennedy'i “uçuk bir komplo teorisyeni” olarak yaftaladı.

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins ise Kennedy'nin bazı açıklamalarını “endişe verici” bulduğunu ancak onay işlemleri sırasında kendisine adil muamele yapılacağını söyledi.

CENTRAL PARK'A BIRAKILAN "ÖLÜ AYI" HİKAYESİ

Beyaz Saray için yürüttüğü kampanya sırasında Kennedy'nin özel yaşamına ilişkin hikayeler sık sık haberlere konu olmuştu. Beyin kurdundan mustarip olduğunu itiraf etmesi ve New York'taki Central Park'a bir ayı cesedi bırakmasıyla ilgili hikaye günlerce manşetlerde yer aldı.

Basında yer alan bilgilere göre Kennedy, şehir dışında seyir halindeyken bir kadının arabasıyla bir ayıyı ezdiğini ve kendisinin de ayının cesedini olay yerinden alarak minibüsüne koyduğunu söyledi. Haberde yer alan bir görüntüde, Kennedy'nin ölü ayının leşini arabasının arkasına yükledikten sonra elini ayının ağzının içine sokup yüzünü buruşturduğu görülüyordu.

ÜNLÜ BİR AİLEDEN GELİYOR

ABD Başsavcısı Robert F. Kennedy'nin oğlu ve 1960'larda suikasta kurban giden eski Başkan John F. Kennedy'nin yeğeni olan Robert F Kennedy Jr., Demokrat siyasetin en ünlü ailelerinden birinden geliyor.

Şu anda 70 yaşında olan çevre avukatı, başlangıçta Demokratik Parti'de ön seçime girmesinin ardından bu yıl bağımsız olarak başkanlığa adaylığını koydu, ancak sonunda kendi kampanyasını askıya alarak Trump'ı desteklemeye karar verdi.