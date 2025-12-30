Bakan Yerlikaya duyurdu... Yalova'daki saldırının ardından 21 ilde eşzamanlı operasyon: 357 IŞİD şüphelisi yakalandı!

Türkiye, dün Yalova'da şehit olan 3 polisine ağlıyor...

Yalova'daki IŞİD saldırısının ardından; bugün 21 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 357 IŞİD şüphelisi yakalandı.

Operasyonlarda ele geçirilenlerin bazıları şöyle:

4 Adet tüfek havalı

1 Adet tabanca havalı

9 adet fişek

1 adet kılıç

Pala

Kasatura

Bıçak

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyonları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık" dedi.

Yerlikaya şöyle devam etti:

"İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz."