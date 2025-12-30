Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Yerlikaya duyurdu... Yalova'daki saldırının ardından 21 ilde eşzamanlı operasyon: 357 IŞİD şüphelisi yakalandı!

Bakan Yerlikaya duyurdu... Yalova'daki saldırının ardından 21 ilde eşzamanlı operasyon: 357 IŞİD şüphelisi yakalandı!

30.12.2025 11:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bakan Yerlikaya duyurdu... Yalova'daki saldırının ardından 21 ilde eşzamanlı operasyon: 357 IŞİD şüphelisi yakalandı!

Dün Yalova'daki 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün 21 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendiğini ve 357 IŞİD şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Türkiye, dün Yalova'da şehit olan 3 polisine ağlıyor...

Yalova'daki IŞİD saldırısının ardından; bugün 21 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 357 IŞİD şüphelisi yakalandı.

Image

Operasyonlarda ele geçirilenlerin bazıları şöyle:

  • 4 Adet tüfek havalı
  • 1 Adet tabanca havalı
  • 9 adet fişek
  • 1 adet kılıç
  • Pala
  • Kasatura
  • Bıçak

Image

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyonları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık" dedi.

Yerlikaya şöyle devam etti:

"İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz."

İlgili Konular: #IŞİD #Ali Yerlikaya