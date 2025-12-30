Bakan Yerlikaya duyurdu... Yalova'daki saldırının ardından 21 ilde eşzamanlı operasyon: 357 IŞİD şüphelisi yakalandı!

Türkiye, dün Yalova'da şehit olan 3 polisine ağlıyor...
Yalova'daki IŞİD saldırısının ardından; bugün 21 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 357 IŞİD şüphelisi yakalandı.
Operasyonlarda ele geçirilenlerin bazıları şöyle:
- 4 Adet tüfek havalı
- 1 Adet tabanca havalı
- 9 adet fişek
- 1 adet kılıç
- Pala
- Kasatura
- Bıçak
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
Operasyonları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık" dedi.
Yerlikaya şöyle devam etti:
"İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz."
“21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2025
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;
Adana, Ağrı, Ankara,… pic.twitter.com/oLLtCTp8tZ