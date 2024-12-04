Bakan Yerlikaya 'GÜRZ' operasyonunun ayrıntılarını açıkladı: 2024 yılında 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 08:15

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında gerçekleştirilen GÜRZ operasyonları sonucu ortaya çıkan verileri paylaştı.

709 ADET MAĞARA, SIĞINAK VE DEPO

Yerlikaya'nın sosyal medyadan aktardığı bilgilere göre; bu yıl PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen GÜRZ operasyonlarında; 709 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Öte yandan bombalı eylemler için hazırlanan:

2 Ton 100 Kg kimyasal patlayıcı,

617 kg plastik patlayıcı,

97 kg TNT ile

194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Saldırı için hazırlanan:

99 bin 936 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek,

13 bin 657 adet ağır silah mühimmatı, (bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı)

2 bin 252 adet el bombası,

63 adet Roketatar, Havan, Bombaatar, Uçaksavar, Lav Silahı, Güdümlü Füze ele geçirildi.

"TEK BİR HEDEFİMİZ VAR..."

Bakan Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele etmek. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; il jandarma komutanlıklarınca 'Gürz' operasyonlarını her gün düzenlemeye devam ediyoruz. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha ediliyor. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya nın paylaşımı şu şekilde: