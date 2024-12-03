5 ilde 'yasadışı bahis' operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
Samsun merkezli 5 ilde, eş zamanlı yapılan yasadışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli Giresun, Sinop, Kastamonu ve İstanbul’da eş zamanlı yasadışı bahis operasyonu düzenledi.
Bu kapsamda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon sırasında baskını fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonu ve SIM kartlarını başka binanın çatısına fırlattığı da tespit edildi.
Etiketler: #Samsun
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