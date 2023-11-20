Bakan Yerlikaya 'kayıp Veli' sorusuna ‘Dosyası kısıtlı’ yanıtını verdi!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:28

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:28

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 16 Temmuz günü arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı’ya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Veli Eren Atay ile ilgili soruşturmayı İçişleri Bakanlığı’na sordu.

Kılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, “Veli Eren Atay’ın kaybına ilişkin olarak resmi birimler hangi işlemleri yaptı, soruşturma kapsamında hangi ipuçlarına rastlandı, soruşturma aile yeterince bilgilendirildi mi” diye sordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından verilen yanıtta, “Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında kısıtlama kararı bulunmaktadır” denildi.

KAYIP SAYILARIYLA İLGİLİ SORU YANITSIZ KALDI

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son yıllarda artan kayıp genç ve çocuklara ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı’na kayıp istatistiklerini de sordu. Kılıç, “Son dönemde gençlerin güvenliğine ilişkin kaygıların artmasına neden olan bazı kayıp vakaları yoğunluk göstermektedir. Son 1 yıl içinde genç tanımı içine giren 12-24 yaş arasındaki bireylerin kaybolmasına ilişkin olarak Bakanlığınızın elinde bir istatistik bulunmakta mıdır?”sorusunu yöneltti. Bakanlığın bu soruya yanıt vermemesi de dikkat çekti.

KILIÇ’TAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Sevda Erdan Kılıç, Veli Eren Atay ile ilgili yurttaşlara seslenerek, “Bu çağrıyı bir annenin feryadını duyurmak için yayınlıyorum. 4 aydır umutla oğullarından bir haber almayı, sağ salim bulunmasını bekleyen bir anne. 19 yaşındaki Veli Eren Atay, 16 Temmuz 2023 tarihinden bu yana kayıp. Veli, en son Çeşme’de görüldü. Arkadaşlarıyla eğlendikten sonra ifadelere göre birbirlerinden ayrıldılar ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Daha önce de dile getirdim. İçişleri Bakanına da sordum. ‘Dosyada kısıtlama kararı bulunmaktadır’ cevabından başka bir cevap alamadığımız gibi diğer sorularım da cevapsız bırakıldı. 15-16 Temmuz tarihleri gibi Çeşme’nin en kalabalık olduğu tarihlerde bir gencin kaybolması ve görgü tanıklarının bu kadar az olması hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Konuyla ilgili en küçük bilgi kırıntısı bile emniyet güçlerini sonuca ulaştırabilir ve bir umut ışığı bekleyen ailenin göz yaşlarını dindirebilir. Lütfen görenler duyanlar varsa; bilip de konuşmayanlar varsa; elini vicdanına koysun. Ve bilgi vermek için en yakın Emniyet Müdürlüğü’ne, aileye ya da bizlere ulaşsın” diye konuştu.