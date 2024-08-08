Bakan Yerlikaya tarihleri karıştırdı: Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 10 yıl önce şehit olan Pilot Yüzbaşı Topel'in harekata katıldığını belirtti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1964 yılında şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ölümünün 60. yılında sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Yerlikaya Topel'in ölümünden 10 yıl sonra başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını belirtti. Hatalı paylaşım dakikalar sonra düzeltildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1964 yılında şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ölümünün 60. yılında anarken tarihleri karıştırdı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Topel'in 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını belirtti.
Yerlikaya'nın mesajında şu ifadeler kullanıldı:
''Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla milletimizin gönlünde ebediyen yer edinen,
Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i Şehadetinin 60. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum????
Makamı âli olsun.''
Bakan Yerlikaya'nın hesabından yapılan hatalı paylaşım, dakikalar sonra değiştirildi.
Kıbrıs destanımızda gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla milletimizin gönlünde ebediyen yer edinen,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 8, 2024
Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i Şehadetinin 60. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum????
Makamı âli olsun.#CengizTopel pic.twitter.com/6urXwab0XP
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