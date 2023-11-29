Bakan Yerlikaya yeni operasyon mesajı vererek duyurdu: 'Sibergöz-9' operasyonlarında 37 kişi yakalandı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 08:42

Güncelleme: 29.11.2023 - 08:45

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-9 operasyonlarında ’Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı."

"OPERASYONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

"Bu şahısların; vatandaşlarla oltalama (Phishing) siteleri üzerinden ’Araç Sigortası yapmak vaadiyle’ irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70 milyon TL banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir. Operasyonda tabancalara, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur.

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."