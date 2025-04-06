Bakan Yerlikaya'dan 'bayram tatili dönüşü' uyarısı: Verilerle açıkladı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerince gündüz bin 271, gece ise 601 radarla hız denetimlerine devam edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda radar hız denetimleri hakkında bilgi verdi.
Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz bin 271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor. Unutmayalım, ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1’lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır" dedi.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin."
Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1.271; gece ise 601 ‘’radarla hız denetimlerini’’ sürdürüyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 6, 2025
Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır.
Trafik kazalarına yol açan nedenlerin… pic.twitter.com/L2TxTErGOC
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