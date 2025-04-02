Ticaret Bakanı Bolat'ın ardından... Ali Yerlikaya da boykota karşı alışverişe çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "boykot" çağrılarına karşı alışverişe çıktı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da bir mağazadan yaptığı alışverişe ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ticaret Bakanı Bolat'ın ardından... Ali Yerlikaya da boykota karşı alışverişe çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 19:11

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar ülke genelinde ekonomik boykotla devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı, daha da ileri taşındı ve üniversite öğrencilerinin çağrısıyla başlayan genel ekonomik boykot siyasi partilerin de çağrısıyla büyüdü. 

AKP iktidarı ise boykot yapanları hedef almaya devam ediyor. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "boykot" çağrılarına karşı alışverişe çıktı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da bir mağazadan yaptığı alışverişe ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları yazdı:

"Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir.

Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."


Etiketler: #Ali Yerlikaya #BOYKOT

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