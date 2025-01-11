Bakan Yerlikaya'dan 'Gürz-37' açıklaması: 41 ilde operasyon, 147 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, 41 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 30'unun tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Yerlikaya'dan 'Gürz-37' açıklaması: 41 ilde operasyon, 147 gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 10:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya?, sosyal medya hesabından "Gürz-37" operasyonlarına ilişkin paylaşımında operasyonların Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını belirtti.

Operasyonların, 41 ilde gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, "Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden 'GÜRZ-37' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, ayrıca operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerinin, terör örgütüne finans sağladıklarının, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunduklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #PKK/KCK #Operasyon #Terör örgütü

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