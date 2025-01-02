Bakan Yerlikaya'dan 'Kalkan-37' açıklaması: 81 ilde 764 düzensiz göçmen yakalandı!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 09:29

Güncelleme: 02.01.2025 - 09:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 2024 yılının son gününde ülke genelinde 'Kalkan-37' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 26 bin 475 personel ve 8 bin 352 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 bin 482 metruk bina, 7 bin 804 umuma açık yer, 539 terminal ve 2 bin 238 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 63 yerin kontrol edildiğini, 380 bin 807 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını açıkladı.

42 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ DE YAKALANDI

Operasyonlar sonucu 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 764 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini bildirdi.

Cumhuriyet başsavcılıkları, polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz."