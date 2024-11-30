Bakan Yerlikaya'dan 'Kuyu' açıklaması: 46 şüpheli daha yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya, 'Kuyu' operasyonları kapsamında 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında Kuyu operasyonlarında 46 şüphelinin daha yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya "İstanbul’da R.B.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-47), Samsun’da N.B.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-48), Giresun’da R.N.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-49), Antalya’da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı (3 farklı örgüt) (KUYU-50), -olmak üzere- 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen 'KUYU' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
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