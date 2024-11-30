Bakan Yerlikaya'dan 'Kuyu' açıklaması: 46 şüpheli daha yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, 'Kuyu' operasyonları kapsamında 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'dan 'Kuyu' açıklaması: 46 şüpheli daha yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında Kuyu operasyonlarında 46 şüphelinin daha yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya "İstanbul’da R.B.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-47), Samsun’da N.B.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-48), Giresun’da R.N.’nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-49), Antalya’da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı (3 farklı örgüt) (KUYU-50), -olmak üzere- 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen 'KUYU' operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.


İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... 56 ilde “Kuyu-46” Operasyonu: 166 şüpheli yakalandı!

Bakan Yerlikaya duyurdu... 56 ilde “Kuyu-46” Operasyonu: 166 şüpheli yakalandı!
16 ilde 'Kuyu-37' Operasyonu: Yakalanan 282 zanlı adliyeye getirildi!

16 ilde 'Kuyu-37' Operasyonu: Yakalanan 282 zanlı adliyeye getirildi!
İstanbul'da 'Kuyu-4' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 'Kuyu-4' operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler