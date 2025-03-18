Bakan Yerlikaya'dan 'sokak hayvanları' açıklaması

Sosyal medyada bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 ilin valisinin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını bildirerek, "Sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımlarıyla ilgili tüm süreçleri hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan 'sokak hayvanları' açıklaması
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 16:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımlarıyla ilgili tüm süreçleri hassasiyetle takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 ilin valisinin katılımıyla '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri' ile ilgili video konferans toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Yerlikaya, “Sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımlarıyla ilgili tüm süreçleri hassasiyetle takip ediyoruz. Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçteki konuları yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #sokak hayvanları

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