Bakan Yerlikaya duyurdu... 4 ilde suç örgütü operasyonu: 79 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu... 4 ilde suç örgütü operasyonu: 79 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:54

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul'da yurt dışında tutuklu bulunan B.G.'nin, Ankara'da A.A.'nın, Adana'da A.S.'nin, Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 2 el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Yasa dışı kumar oynatmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Suç üstlenme', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Operasyon

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