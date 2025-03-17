Bakan Yerlikaya ve Bakan Yumaklı arasında 'sokak köpekleri' görüşmesi

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:59

Güncelleme: 17.03.2025 - 17:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesinde, 'sahipsiz köpekler' konusunu ele aldıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yerlikaya'yı Bakanlıkta misafir ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık. Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız. Sayın Bakan'ımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."