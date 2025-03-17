Bakan Yerlikaya ve Bakan Yumaklı arasında 'sokak köpekleri' görüşmesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "sokak köpekleri" konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Yumaklı, "Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesinde, 'sahipsiz köpekler' konusunu ele aldıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Yerlikaya'yı Bakanlıkta misafir ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık. Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız. Sayın Bakan'ımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya’yı Bakanlığımızda misafir ederek, ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 17, 2025
Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an… pic.twitter.com/L3FHbvdCKh
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