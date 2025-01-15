Bakan Yerlikaya’ya Uğur Mumcu sorusu: Firar sanık ailesini kaçırdı mı?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:16

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:33

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 1991-1999 tarihleri arası gazetemiz yazarları Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayeti dahil 11 olaya doğrudan katılan, 2000 yılı Mayıs ayında Sincan'da kolluk güçlerinin arasından sıyrılıp kaçan ve izini kaybettiren, hâlâ İçişleri Bakanlığının ‘arananlar’ listesinde ‘Tevhid Selam Kudüs Ordusu Terör Örgütü’ üyesi olarak aranan Oğuz Demir hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

“32 YIL OLDU HÂLÂ ADALET PEŞİNDEYİZ”

Uğur Mumcu ailesinin avukatının arabaya bomba koyduğu iddia edilen ve İran’a kaçtığı öne sürülen Oğuz Demir’in ailesini de yurtdışına kaçırdığı yönündeki iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soran Kılıç, “Bu ay Ocak ayı, araştırmacı yazar gazeteci Uğur Mumcu’yu kaybettiğimiz ay. Onu arabasına konulan bombanın patlatılmasıyla yitirdiğimiz ay. Şimdi yasımızı tutmamız onun fikirlerini yaşatmamız gerekiyordu ama biz hâlâ adalet peşindeyiz. Tam 32 yıl oldu, Mumcu davası maalesef hâlâ karanlıkta. Mumcu’nun arabasına bomba koyan sanık Oğuz Demir hâlâ firarda. Bir firari düşünün ki; İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde ama tam 32 yıldır bulunamıyor” diye konuştu.

“TUĞLAYI ÇEKECEĞİZ DUVARI YIKACAĞIZ”

Yarın davanın görüleceğine dikkat çeken CHP’li Kılıç, “Bu kişi bulunamamakla kalmıyor, bir de ailesini de yurtdışına kaçırıyor! Bu iddia Uğur Mumcu ailesinin avukatlarına ait. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soruyorum: Bu iddialar doğru mu? Bakanı göreve çağırıyorum. Derhal, Oğuz Demir’in ailesinin Türkiye’de olup olmadığı araştırılmalıdır. Oğuz Demir’in aile fertleri okula gidiyor mu, oy kullanıyor mı, çalışıyor mu? Yoksa firari sanık, ailesini de yurtdışına kaçırdı mı? Derhal araştırılmalıdır. 32 yıl oldu, bu dava aydınlanamadı. Ben de Mumcu ailesinin talepleri doğrultusunda Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın bu davada artık tanıklık yapması gerektiğini düşünüyorum. Ne demişlerdi. Bir duvar örülüyor demişlerdi. Biz hep beraber tuğlayı çekeceğiz, duvarı yıkacağız” ifadelerini kullandı

BAKANA 5 SORU

Sevda Erdan Kılıç, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: