Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni adli yıl mesajı: 'Temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceğiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025-2026 adli yılının açılışı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Bakan Tunç, 2025-2026 Adli Yılı'nın hayırlı olmasını dileyerek, "Adalet; devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı, bireylerin haklarının korunması için vazgeçilmez bir değerdir. Hukukun üstünlüğü, milletin ortak vicdanıdır. Güçlü bir hukuk devleti ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür. Adalet politikalarımızın temelini ise hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığımız, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine olan güçlü inancımız oluşturmaktadır. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için; fiziki ve teknolojik altyapımızı geliştirmeye, insan kaynağımızı güçlendirmeye, mevzuat çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye, reformlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ LİDERLİĞİNDE..."

Bakan Tunç, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiçbir tereddüde yer vermeden bundan önce olduğu gibi insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle bağlı kalarak; hukuk devleti ilkesini tahkim etmeyi, demokrasimizi güçlendirmeyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceğiz. Demokrasimizi, milli iradeyi, ülkemizin geleceğini hedef alan vesayetçi zihniyete ve uzantılarına 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner ve güçlü liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracak, gelecek nesillerimize daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke emanet edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daima sahip çıkarak, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Adaletin yüzyılında her adımımızı adaletin rehberliğinde atacak, çalışmalarımızı adaletin ışığıyla aydınlatacağız. Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi için görevlerini yaparken şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yargı mensuplarımızı ve personelimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakârca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."