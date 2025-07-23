Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarında son durum

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının 21 Temmuz'da Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

BAKAN YUMAKLI'DAN EKİPLERE ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele eden orman ekipleriyle gece bir araya geldi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Yumaklı, gece saatlerinde yangının sıfır noktasında mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

​​​​​​​Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmış, Kazancı köyüne sıçrayan alevlerin evlere ulaşmaması için çalışma yapılmıştı. Yangının Osmaneli ilçe merkezine yaklaşmasıyla D-650 kara yolundaki araçlar, tedbiren ilçe merkezine yönlendirilmişti.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Akyazı ilçesine Boztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangının kontrol altına alınmasına sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun da çalışmaları yerinde takip etti.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.

KARABÜK'TE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına, orman ekipleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve ilgili kurumların desteğiyle helikopter, 87 araç ve 316 personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 18 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yürütüyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

"YAKLAŞIK 55 HEKTARLIK KARAÇAM ORMANIMIZ ZARAR GÖRDÜ"

Gazetecilere açıklama yapan Yavuz, dün saat 16.32 sıralarında gelen yangın ihbarı üzerine tüm ekiplerin Burunsuz köyü Cildikısık mevkisine intikal ederek saat 16.55'te müdahaleye başladığını, gece boyunca çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yavuz, yaklaşık 18 saattir orman işletme müdürlükleri, İl Özel İdaresi, belediyeler, AFAD, Kızılay, Kardemir'e ait araç ve gereçler ile 87 araç ve 316 personelle yangına müdahale edildiğini aktararak, "Yangının başladığı saatten bu saate kadar herhangi bir can kaybının olmaması, herhangi bir vatandaşımıza zarar gelmemesi en büyük teselli kaynağımız. Dün yangın başladıktan kısa süre sonra helikopter destekli müdahalelere devam edildi. Maalesef yaklaşık 55 hektarlık karaçam ormanımız zarar gördü." dedi.

Bölgenin zor arazi şartlarına sahip olduğuna işaret eden Yavuz, "Zaman zaman, yer yer müdahalede sıkıntılar yaşandı fakat kahraman ormancılarımız, itfaiyecilerimiz, görevli arkadaşlarımız gece boyunca sabaha kadar canlarını riske atarak müdahale ettiler. Sabahın ilk ışığıyla da artık yangının etrafını çevirmeye başladık. Bu saat itibarıyla 1-2 noktada söndürme ve soğutma çalışmalarımız hızlandı ve yoğunlaşıldı." diye konuştu.

Yavuz, bölgenin yakınında Ankara-Karabük kara yolu ile Ankara-Karabük demir yolu hattının bulunduğunu belirterek, yangını söndürme çalışmalarında yer alan tüm ekiplere teşekkür etti.

Koordinasyon ve işbirliği içerisinde etkin mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Yavuz, "Bu etkin mücadelenin yürütülmesinden dolayı da başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha bu tür yangınlarla bizleri karşılaştırmasın." dedi.

Yavuz, bölgenin yerleşim yerlerine çok yakın olmadığını ancak 1-2 mahalleye yakın alanlar olduğunu dile getirerek, "Dün yangının ilk noktasında rüzgar hakimdi. Rüzgarın etkisiyle yangının yayılma hızını tam tahmin edemediğimizden tedbir amaçlı 1-2 mahallemizdeki bazı evlerimizi tahliye ettirdik. Fakat kontrol altına aldıktan sonra da vatandaşlarımızı güvenli şekilde şimdi evlerine yerleştireceğiz. Karabük'ümüze, Karabüklü hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Valilik olarak 2 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde ormanlara, izin verilenler ve görevliler dışında giriş ve çıkışları yasakladıklarını hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Lütfen hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde meteorolojinin verilerini takip ederek bu anlamdaki hassasiyetimizi koruyalım. Lütfen ormanlarımızı, akciğerlerimizi, yeşil vatanımızı koruyalım çünkü bu ormanlar bizlere emanet. Bu yangınlar sadece ormanlardaki ağaçların yanmasıyla bitmiyor, ormanlarda yaşayan canlılarımız da maalesef zarar görüyor. Onlar da yok oluyorlar. Bizim onları da korumamız lazım. Aynı zamanda biyoçeşitliliğe ciddi zarar veriyor. Bu tabiat, doğa, ormanlar, canlılar, hepsi bizlere emanet. Dolayısıyla bu emanetlerimize de hassasiyetle sahip çıkmamız lazım. korumamız lazım. Bu konuda da vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini özellikle istirham ediyorum.

Sadece il merkezindeki bir piknik alanı hariç tüm piknik alanlarında da ateşli pikniği dün yasaklayıp ilan etmiştik. Tekrar bunu da vatandaşlarımıza hatırlatmak isterim. İkinci bir emre kadar Karabük sınırları içerisinde Karabük Belediyesinin il merkezinde işletmiş olduğu park dışındaki hiçbir alanda ateşli pikniğe izin verilmeyeceğine ve bu anlamda ısrar eden vatandaşlarımız hakkında da gerekli işlemin yapılacağını da belirtmek istiyorum."

Vali Yavuz, soru üzerine, "Yangının başladığı alanda bizim açıkçası piknik veya ateşli piknikle ilgili bir tespitimiz yok. Bu anlamda araştırmalarımız devam ediyor. Zaten yangının başladığı alan bir yerleşim alanı da değil. Bu anlamda arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda da bazı tespitlerimiz var. Bunları kesinleştirdikten sonra inşallah sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.