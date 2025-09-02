Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarında son durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük-Kastamonu sınırında yaptığı basın açıklamasında, devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yumaklı, sene başından itibaren toplam 5 bin 832 yangına müdahale edildiğini bildirerek, "Orman yangınları maalesef ülkemizin farklı yerlerinde başlıyor, söndürülüyor, devam ediyor. Ben 15 Ekim’e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, geçen yılın kasım ayından itibaren söylüyorum. Bu çok önemli" diye konuştu.

Farklı illerde meydana gelen ve hala süren orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Aydın’ın Buharkent ilçesi sınırlarında başlayıp, Denizli’nin Buldan ilçesi sınırlarına giden, zaten buralar birbirlerine yakın lokasyonlar, ve burada devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğünü dün gece açıklamıştık. An itibarıyla bu yangının tamamen kontrol altına alındığını buradan ifade etmek istiyorum. Yine dün akşam enerjisini düşürdüğümüzü açıkladığımız Aydın Efeler’deki yangın, arkadaşlarımızın gece boyu süren müdahalesiyle birlikte tamamen kontrol altına alınmış durumda. Dün akşamki açıklamalarımızda büyük oranda kontrol altına aldığımızı söylediğimiz Bartın Ulus yangını da yine gece boyu arkadaşlarımızın müdahalesi ve çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alındı.

"BİRBİRLERİNE 5 KİLOMETRE MESAFEDE İKİ FARKLI YANGIN DEVAM EDİYOR"

Dün geceden bu sabaha kadar üç farklı ilimizde üç yangın tamamen kontrol altına alınmış oldu. Şu anda devam eden iki yangın var. Bunlardan birisi, önceki gün Karabük Eflani’de başlayıp, sınırı olan Araç ilçesine sirayet eden bir yangın. İkincisi de yine öğleden sonra Kastamonu’nun Araç ilçesinde şu anda içinde bulunduğumuz Akgeçit köyü sınırlarında başlayan ikinci yangın. İkisi birbirlerine 5 kilometre mesafede ancak hali hazırda iki farklı yangın olarak devam ediyor. Bu bölge, yoğun ve sık ormanların olduğu bir bölge. Bu tür ormanlarda sadece hava müdahalesi değil, aynı zamanda kara müdahalesini de yoğun bir şekilde eş güdüm içerisinde yapmak gerekiyor. Ancak zorluklarımız var elbette. Çünkü coğrafya kimi zaman ulaşımı çok zorlayıcı nitelikte, kayalıklardan ve kanyonlardan oluşan bölgelerden oluşuyor. Bu anlamda hem Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerindeki arkadaşlarımız hem de onlara yoğun bir şekilde destek veren başta Valiliklerimizin koordinasyonunda AFAD ve diğer kurumlara buradan teşekkür ediyorum. Şu anda hem havadan hem karadan çok ciddi bir müdahale sürüyor. İnşallah akşam saatlerine doğru bu iki yangın için de güzel haberler vermeyi umuyorum."

"BU YIL YAZ AYLARININ BAŞLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ DALGA HALİNDE YANGINLAR YAŞADIK"

Yumaklı, Türkiye'de 1 Ocak’tan bugüne kadar 2 bin 492’si ormanda, 3 bin 340’ı da kırsal alanda olmak üzere toplam 5 bin 832 yangınla mücadele edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hakikaten rakamın yüksekliği verilen mücadelenin boyutlarını ve büyüklüğünü ifade etmeye yeter. Bu yıl yaz aylarının başlarında olmak üzere üç dalga halinde yangınlar yaşadık. Birincisi, haziran sonu temmuz başıydı. İkinci dalga temmuz sonuydu. Üçüncü dalga da maalesef ağustos sonuna denk geldi. Elbette sadece bizim ekranlarımıza yansıyan ya da kamuoyunun gündemine düşen büyük yangınlardan bahsediyorum. Ancak dediğim gibi toplam 5 bin 832 yangına müdahil olundu. İklim değişikliği ve küresel ısınmayı bir kez daha anmak ve ifade etmek istiyorum. Artık sadece Ege, Marmara, Akdeniz ya da bunlara yakın bölgeler değil, Batı Karadeniz de en az diğer yerler kadar orman yangınları açısından riskli bir duruma geldi. Biz elbette bununla ilgili bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Kaldı ki hızlı müdahale bu yangınların çok ciddi boyutlara ulaşmasını engelliyor. Ancak her zaman söylediğimiz gibi; bizlerin hazır olması, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla müdahaleye hazır olabilmesi tek başına yeterli değil."

"AZİZ VATANDAŞLARIMIZIN FERASETİNE, SAĞDUYUSUNA VE HASSASİYETLERİNE GÜVENİYORUM"

Yumaklı, orman yangınlarına karşı vatandaşların da duyarlı olmasını isteyerek, "Aziz vatandaşlarımızın ferasetine, sağduyusuna ve hassasiyetlerine güveniyorum, inanıyorum. Bundan sonraki dönem de olmak üzere artık bu yangın konusunun mümkün olduğu kadar hassasiyetlerimizi üst düzeye çıkararak engellenmesi konusunda hepimizin omuz omuza vermesi gerekiyor” dedi.

Zarar gören her yerin hiçbir istisnası olmaksızın tekrar yeşillendirileceğiyle ilgili kararlılıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, “Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.