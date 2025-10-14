Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Yumaklı'dan 'kokarca' açıklaması

Bakan Yumaklı'dan 'kokarca' açıklaması

14.10.2025 11:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bakan Yumaklı'dan 'kokarca' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısıyla "etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele ettiklerini" belirterek, bu kapsamda 631 noktada, 1231 personelle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yıllarda popülasyonu hızlı şekilde artan kahverengi kokarcaya karşı yapılan mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Bazı bölgelerde tarımsal üretime zarar veren ve havaların soğumasıyla kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele verdiklerini vurgulayan Yumaklı, "631 noktada, 1231 personelimizle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Yumaklı, mücadele kapsamında 72 bin üretici ve yurttaşa eğitim verdiklerini kaydederek şunları kaydetti:

"Kokarcayı etkisiz hale getirmek için 83 bin feromon tuzak kurduk. Zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yaptık. Meskun mahaller ve sosyal alanlarda Sağlık Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ve işbirliğiyle bu mücadeleyi sonuna dek sürdürmeye kararlıyız. Doğayı koruyarak, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İlgili Konular: #İbrahim Yumaklı #kokarca

İlgili Haberler

Sakarya'da kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama yapılacak
Sakarya'da kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama yapılacak Sakarya'nın bazı ilçelerinde yeniden ortaya çıkan ve yoğun şekilde görülen kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama yapılacak.
'Kokarca toplama' projesine CHP'den tepki: 'Bilimle mücadele edeceğimize, çocukları kullanıyoruz!'
'Kokarca toplama' projesine CHP'den tepki: 'Bilimle mücadele edeceğimize, çocukları kullanıyoruz!' CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Haydi çocuklar kokarcaya" sloganıyla başlattığı kahverengi kokarca toplama "proje"sine tepki gösterdi. Çan, "Dünya bu zararlıyla bilimsel yöntemlerle mücadele ederken biz çocukları sahaya sürüyoruz" dedi.
Uzmanlardan kritik 'kahverengi kokarca' uyarısı!
Uzmanlardan kritik 'kahverengi kokarca' uyarısı! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son yıllarda Doğu Karadeniz'de birçok bitkinin suyunu emerek zarar veren kahverengi kokarcanın insan için zehirli olmadığını ancak cilde temas etmesiyle alerjik reaksiyon gelişebileceğini söyledi.