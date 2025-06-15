Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvan sayısını açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yumaklı katıldığı bir televizyon kanalında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bayram süresince bir sorun yaşanmadığını ifade eden Yumaklı, "Bu yıl, geçtiğimiz yıl kesilen kurbanların yüzde 50 daha fazlası kadar kurban arzı sağladık. Bütün üreticilerimiz, buna odaklandı. Eğer bu yıl kesilemeyen, elde kalan kurbanlık olursa, 'Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız' dedik. Ne üretici, ne de tüketici açısından hem bulunurluluk, hem de fiyat bağlamında bir sorun yaşanmadı.

Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu" dedi.



