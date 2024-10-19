Bakan Yusuf Tekin partililerden dua istedi: Bana çok yükleniyorlar

Yayınlanma: 19.10.2024 - 17:53

Güncelleme: 19.10.2024 - 17:53

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis’in Ahlat ilçesinde, AKP 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Ertuğrul Gazi Kongre Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Tekin, partilerinin iktidarı döneminde "Türkiye'de istikrar" döneminin egemen olduğunu öne sürdü.

Bakan Tekin, "1990 ile 2001 yılları arasında Türkiye'de işlenen siyasi cinayetler, terör olayları, her sabah bir sansasyonel terör hadisesiyle uyanıyorduk. Bazen bir gazeteci, bazen siyasetçi, eski bakan şehit ediliyordu, öldürülüyordu. Bazen de bir asker ya da toplumun kılcal damarlarına sirayet edecek toplumsal bir hareketlilik. O günlerde bunları yaşadık. Toplumsal yapı açısından da böyle. Sağlıkta yaşadıklarımız da böyle. O yıllarda hastanelerde saatlerce kuyruk beklerdik. Doktorda beklediğiniz kadar eczanenin önünde beklerdik. Şimdi ülkenin her tarafında sağlık hizmetleri anlamında o yıllarla kıyas kabul etmeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz" diye konuştu.

"YÜZDE 70'LİK KİTLEYE ULAŞABİLİRİZ"

Bakan Yusuf Tekin, sözlerinin devamında partisinin seçmen desteğini yeniden yükseltmek için önerisini şöyle açıkladı:

"Şu anda Türkiye'de bilimsel araştırmalara göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 60-70'i hayatının bir döneminde AK Parti'ye oy verdi. Bu kongrelerde, seçimlerde sergilediğimiz birlik ve beraberliği devam ettirirsek, toplumun en azından hayatında bir kere AK Parti'ye oy vermiş oy kitlesine ulaşabiliriz. Önümüzdeki süreçte sergileyeceğimiz birlik ve beraberlikle, kardeşlik ve vatanseverlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olursanız şu ana kadar yaptıklarımızı ilerleyen dönemlerde de yaparız. Bu yolculukta herkese görev düşüyor. En rahat çalıştığımız dönem, şu anki dönem. Elimizde kendimizi anlatabileceğimiz, neler yaptığımızın göstergesi olan ya da neler yapabileceğimizi gösterecek çok büyük bir icraat alanımız var. Biz bu ülkeye hizmet etmek için askerlik şuuruyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Size ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmak için çaba gösteriyoruz."

Tekin, sözlerinin devamında da bakanlık görevinin devamı için bir çağrıda bulunup "Milli Eğitim'de muhalefetin çok yüklendiği bir kardeşinizim ama yapmak istediğim şeylerden dolayı yükleniyorlar. Sizin değerlerinizi, bu toplumun değerlerini, bu toplumu bir arada tutacak değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek için çaba sarf ediyorum ve sizin dualarınıza ihtiyacım var" dedi.