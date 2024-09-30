İlber Ortaylı'dan dikkat çeken 'Yusuf Tekin' iddiası: 1 buçuk seneyi bulmayacak, seçimden sonra başkası gelecek

Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir Youtube programında Prof. Dr. Celal Şengör'ün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik tepkisine yanıt verirken "Anlatmana gerek yok zaten, 1,5 seneyi bulmayacak seçimden sonra başkası gelecek. Bu parti seçilse bile eminim" dedi.

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken 'Yusuf Tekin' iddiası: 1 buçuk seneyi bulmayacak, seçimden sonra başkası gelecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:02

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu. Eğitim probleminin konu edinildiği programda Ortaylı ve Şengör’ün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi.

Eğitim politikasını eleştiren Celal Şengör, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liseye kadar din dersi doldurdu. Evrimi ayıklıyor, fizik dersini ayıklıyor. Bunu anlatamıyoruz” dedi.

Şengör’ün konuşması sırasında araya giren Ortaylı ise “Anlatmana gerek yok zaten, 1 buçuk seneyi bulmayacak seçimden sonra başkası gelecek. Bu parti seçilse bile eminim. Çünkü bu partinin de avantajı şudur. 'Başka arkadaşlara da hizmet imkanı sunalım' diyorlar. Bu kadar açık” şeklinde konuştu.


Etiketler: #Prof. Dr. İlber Ortaylı #Celal Şengör

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