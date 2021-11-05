Bakana pankartlı tepki: Çay-simit hesabı yaparak iktidara geldiler ama asgari ücretliyi unuttular
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i CHP’li vekiller pankartlarla karşıladı. CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce çay ve simit ile yaptığı asgari ücret hesaplamasını hatırlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i tepkilerini göstermek için pankartlarla karşılayan CHP'li vekiller Bakan'ı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce çay ve simit üzerinden yaptığı asgari ücret hesaplaması üzerinden eleştirdi.
ÇAY-SİMİT HESABI
Cumhuriyet.com.tr'den Dilay Hatip'in haberine göre, asgari ücretin yetersizliğine değinen Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Bir asgari ücretle 1 ton kömür alınamaz oldu. Vatandaş ısınsa aç kalacak, karnını doyursa ısınamayacak, donacak" dedi.
Erdoğan’ın yıllar önce yaptığı asgari ücret hesaplamasına dikkat çeken Giren, "Simit 3 lira, 1 bardak çay 2.5 lira... 5 kişilik bir aile sadece simit ve çay ile öğününü geçirse, 2 bin 475 lira yapıyor ve elde 350 lirası kalıyor. Bununla kira mı ödeyecek, yakacak mı alacak, çocuğunun okul masraflarını mı karşılayacak? Çay-simit hesabı yaparak iktidara geldiler ama asgari ücretliyi unuttular. Bu zalim iktidar millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor" diye ekledi.
'ÇARŞI PAZAR GEZSİNLER'
İktidarın çarşı pazar gezmekten korktuğunu ifade eden CHP’li Girgin, "Çarşı pazarı gezsinler biraz, vatandaşın halini görsünler. Çarşı pazarda gezmekten korkuyorsunuz. Tedbil-i kıyafetle dolaşmaya başladılar, başka türlü gezemiyorlar. Çay simit hesabı bile tutmuyor artık" şeklinde konuştu.
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