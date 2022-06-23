Bakandan 'kayıt parası' açıklaması: Okullarımızdan şu töhmeti kaldıralım!
İstanbul'daki okul müdürleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bazı okullarda kayıt için zorunlu tutulan 'bağış' uygulamasına değindi. Bakan Özer, "Okullarımızdan da şu töhmeti kaldıralım, ortadan kaldırarak yol yürüyelim" açıklamasında bulundu.
İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer burada İstanbul'daki okul müdürleriyle bir araya geldi.
OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİMİZE AKTARDIK
Bakan Özer, ana hedefinin okullardaki tüm ihtiyaçları karşılamak olduğunu ifade ederek, “Bu dönemki ana hedefim okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sizleri kimseye muhtaç etmemek. İstanbulumuza, tüm okullarımıza 500 milyon TL temizlik ve kırtasiye malzemeleri için, 250 milyon TL küçük onarımlar için ve 250 milyon TL de donatım olmak üzere 1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık” dedi.
KAYIT İÇİN BAĞIŞ ALMA ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRARAK YOL YÜRÜYELİM
Bakan Özer, “Her türlü ihtiyacınızı biz karşılayarak, gerekirse de bu miktarı artırarak, tüm toplumumuza İstanbul'daki yavrularımızın eğitim alacağı mekanlarda seferberlik yaparak, tuvaletlerinden başlayarak, temizlik malzemelerinden başlayarak, her tarafı donatarak ve kayıt için bağış alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yol yürüyelim. Okullarımızdan da şu töhmeti kaldıralım. Bakanlık olarak biz her türlü imkanımızla valiliğimizle birlikte koordineli şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Bu sene de inşallah İstanbul'u merkeze alarak temizlikle ilgili problemleri çözecek mekanizmayı yakında açıklayacağız. Bu ülkenin eğitimde çözemeyeceği hiçbir problem yoktur” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış