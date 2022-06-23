Bakandan 'kayıt parası' açıklaması: Okullarımızdan şu töhmeti kaldıralım!

23 Haziran 2022 Perşembe, 19:10

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer burada İstanbul'daki okul müdürleriyle bir araya geldi.

OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN 1 MİLYAR TL'Yİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİMİZE AKTARDIK

Bakan Özer, ana hedefinin okullardaki tüm ihtiyaçları karşılamak olduğunu ifade ederek, “Bu dönemki ana hedefim okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve sizleri kimseye muhtaç etmemek. İstanbulumuza, tüm okullarımıza 500 milyon TL temizlik ve kırtasiye malzemeleri için, 250 milyon TL küçük onarımlar için ve 250 milyon TL de donatım olmak üzere 1 milyar TL'yi genel müdürlüklerimize aktardık” dedi.

KAYIT İÇİN BAĞIŞ ALMA ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRARAK YOL YÜRÜYELİM

Bakan Özer, “Her türlü ihtiyacınızı biz karşılayarak, gerekirse de bu miktarı artırarak, tüm toplumumuza İstanbul'daki yavrularımızın eğitim alacağı mekanlarda seferberlik yaparak, tuvaletlerinden başlayarak, temizlik malzemelerinden başlayarak, her tarafı donatarak ve kayıt için bağış alma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yol yürüyelim. Okullarımızdan da şu töhmeti kaldıralım. Bakanlık olarak biz her türlü imkanımızla valiliğimizle birlikte koordineli şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Bu sene de inşallah İstanbul'u merkeze alarak temizlikle ilgili problemleri çözecek mekanizmayı yakında açıklayacağız. Bu ülkenin eğitimde çözemeyeceği hiçbir problem yoktur” ifadelerini kullandı.