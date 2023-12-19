Bakandan 'Yunus Emre Göçer' açıklaması... Adli tıp raporu sil baştan!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:46

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:46

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Yılmaz Tunç, Somali liderinin oğlunun karıştığı ölümlü kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili adli tıptan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır."

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Bilirkişi tarafından hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.