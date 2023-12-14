Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama: 'Tutuklama emri yoktu...'

Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, AP'ye konuştu. Cumhurbaşkanı, "Tutuklama emri yoktu, oğlum Türkiye'den kaçmadı" ifadesinde bulundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:46
Son dakika... Somali Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama: 'Tutuklama emri yoktu...'
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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olması hakkında ilk kez konuştu.

Associated Press'e konuşan Cumhurbaşkanı, oğlunun Türkiye'den kaçmadığını "Tutuklama emri yoktu" sözleriyle öne sürdü.

40 yaşındaki oğlunun kaza mahallinde kaldığını ve daha sonra birkaç gün İstanbul'da kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, oğluna "mahkemeye teslim olması tavsiyesinde bulunduğunu" belirtti.

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Somali Cumhurbaşkanı motokurye

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