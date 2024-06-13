Bakan Yerlikaya: 585 organize suç örgütü çökertildi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:06

Güncelleme: 13.06.2024 - 11:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gazetecilerle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Yerlikaya, son bir yılda düzenlenen operasyonlara ilişkin şunları söyledi:

- 1 yılda FETÖ’ye yönelik 5 bin 543, DEAŞ’a yönelik bin 607, sol terör örtülerine yönelik 614 operasyonu yapıldı, 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 1 yılda 119’u bombalı olmak üzere 160 terör eylemi önlendi.

- 1 yılda organize suç örgütlerine yönelik 1451 operasyon yapıldı, 10 bin 285 kişi gözaltına alındı, 3 bin 891’i tutuklandı, 585 organize suç örgütü çökertildi.

- Siber suçlarla mücadelede 1 yılda 209 bin 414 sosyal medya hesabı incelendi, 39 bin 671 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi, bunlardan 297’si tutuklandı.

- Türkiye’de 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izni, 234 bin 528 uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 250 yasal kalış hakkı olan yabancı var. 1 yılda 191 bin 450 düzensiz göçmenin sınırdan geçişi engellendi.

- 1 yılda 103 bin 45 Suriyeli gönüllü ülkesine döndü, 2016-2023 arasında 658 bin 463 Suriyeli gönüllü dönüş sağladı.

- Bayram tatili boyunca günlük 37 bin 810 olmak üzere, toplam 66 bin 92 personel görev yapacak. 1063 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 318 elekronik denetim sistemi 24 saat esaslı çalışacak.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 1 yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı.

Yerlikaya 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısının toplam 658 bin 463 olduğunu bildirdi.