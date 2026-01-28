Bakanın ‘Benzin konamıyordu’ dediği ambulanslar geçiş ücreti ödemeye devam ediyor: Ambulanslar ‘ücrete’ takılıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP iktidarı dönemi için “Gençlerimiz şu anda helikopterle, uçakla hastanın alındığını normal bir şartmış gibi algılıyor. Halbuki bundan 25 sene evvel ambulansına benzin koyamayan bir sağlık sistemi vardı” açıklamasını yaparken, ambulansların yap-işlet-devret modeliyle yapılan yollara ödediği geçiş ücretleri tartışılmaya devam ediyor. Daha önce de Meclis gündemine taşınan bu konuyla ilgili açıklama yapan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulansların acil vakalar ile trafik kazalarına müdahale haricinde hasta nakli veya vakaya gidiş-geliş gibi durumlarda geçiş ücreti ödediğini belirtmişti. İYİ Partili Yasin Öztürk de yeni yasama döneminde konuyu Meclis gündemine taşıdı.

BAKANLAR YANIT VERMİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Öztürk “Devlet olmanın en temel yükümlülüğü, insan hayatını korumaktır. Bu yükümlülük; kâr hesaplarından, ticari sözleşmelerden ve maliyet tablolarından üstündür. Devletin kendi sorumluluğunda bulunan karayollarında ambulanslar ücretsiz geçiş yaparken, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollarda aynı ambulansların ya fiilen engellendiği ya da bedelinin sonradan kamu bütçesinden karşılanması, meselenin yalnızca idari değil; ahlaki, hukuki ve anayasal bir sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Öztürk, bu kapsamda son 5 yılda ambulansların geçişi için ne kadar ödeme yapıldığını ve geçişlerin ücretsiz olmasıyla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu. Önergeye dönüş yapan Yılmaz, konunun ulaştırma ve sağlık bakanlıklarının sorumluluğunda olduğunu söyledi. Ancak aynı önergeyi ulaştırma ve sağlık bakanlarına yönelten Öztürk, önergelerine herhangi bir yanıt alamadı.