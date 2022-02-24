Bakanın eşi polise şemsiye tutturup çantasını taşıttı

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:06

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un sosyal medya paylaşımı tepki topladı. Eski Zonguldak CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu, Ersoy'un sosyal medya görüntüsünü paylaşarak, "Buna ne denir bilemedim!" diyerek tepki gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy, kadın polise şemsiyesini ve çantasını taşıttırdığı fotoğrafı paylaşmış. buna ne denir bilemedim! pic.twitter.com/OwlHozrikl — Şerafettin Turpcu (@s_turpcu) February 23, 2022

Görüntülerde, polisin Ersoy'un çantasını taşıyıp, şemsiye tuttuğu görülüyor. "Her şehri ünlüsüyle geziyoruz" sloganıyla kurulan ve Pervin Ersoy'un başında olduğu "Rotahane" organizasyonu çerçevesinde yapılan Maraş gezisi bu görüntülere sahne oldu. Pervin Ersoy, o anı da Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafa sosyal medyada tepki yağdı. Ersoy, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

SKANDALLARI BİTMİYOR

Pervin Ersoy, daha önce de benzer haberlerle gündeme gelmişti. Van'da iki yıl önce meydana gelen çığ felaketinin ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından Pervin Ersoy arkadaşlarıyla Kars'a giderek eğlenceye katılmıştı.

Ersoy, 2019'daki Şeker Bayramı’nda ise çalışanına harçlık verip el öptürürken çektirdiği fotoğrafla tepki çekmişti.