Bakanın eşinden Instagram sevinci: Özlemişiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Instagram'ın açıldığı ilk dakikalarda paylaşımda bulundu. Ersoy paylaşımına, "Özlemişiz" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 22:53
Bakanın eşinden Instagram sevinci: Özlemişiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a erişim engelinin saat 21:30'da kaldırılacağını duyurmasından sonra Instagram kullanıma açıldı.

Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, "Rahat rahat koltuğuma oturup bir gezineyim şu instagram dünyasında bari özleşmişiz" paylaşımı yaptı.



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