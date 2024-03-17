Bakan’ın İzmir’e vaadi termik santral oldu

Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:42

Güncelleme: 17.03.2024 - 12:49

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, biri dizi programları için ve AKP’li başkan adaylarına oy istemek için İzmir'e geldi.

AKP’li vekiller ve başkan adaylarıyla temaslarla bulunan Bakan Bayraktar, Kınık’ta yurttaşlara seslenerek termik santral vaadinde bulundu. Bakan Bayraktar, “Kınık'ta, Bergama'da yani bu Bakırçay bölgesinde bizim çok güçlü madenlerimiz var. Çok önemli kömür madenimiz var. Yaklaşık 2 bin 800 kişiye istihdam sağlıyoruz. İnşallah bu istihdamı arttırmak istiyoruz. Başta Kınık'taki kardeşlerimiz olmak üzere, civardan genç kardeşlerimize yeni istihdam kapısı, daha da büyüyen bir istihdam kapısı açacağız. İnşallah orada bir termik santral yapma hedefimiz var. Yerli kömürümüzü kullanarak, 700 megavatlık kuracağımız bu santralle inanıyorum ki 1000 kişiye daha yeni istihdam kapısı yine başta bu bölge olmak üzere Bakırçay bölgesine değerli kardeşlerimize sunmuş olacağız. Belediyelerimiz hizmet hedefleri sizleri önceleyen bir anlayışta olması lazım. Çalışmamayı değil, bir projeyi nasıl yaptırmayabiliriz değil, daha çok projeyi nasıl yapıyoruz, daha çok hizmeti vatandaşımıza nasıl götürdüğünü hedeflemesi lazım. Bu anlayışta olması lazım. Onun için Cumhur İttifakı, onun için AK Parti belediyeciliği” diye konuştu.

TUGAY: ALLAH HAKKATEN AKIL FİKİR VERSİN

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Bakan Bayraktar'ın Bakırçay Havzası'nda termik santral yapılacağını açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tugay, “Enerji Bakanı Bayraktar, bugün Kınık’ta yerel seçim çalışması yapmış ve Kınık’a termik santral yapacaklarını söylemiş. Allah hakkaten akıl fikir versin. Biz İzmir’i temiz enerjinin başkenti yapalım diyoruz, bütün dünya kömür santrallerini kapatıyor, bizim enerji bakanının vaadine bakın. Kınık çok değerli bir tarım havzasıdır. Tarımı değersizleştiren sizin çiftçiyi ezen politikalarınızdır. İnsanları kanser yapacağınıza, tarım arazilerimizi zehirleyeceğinize tarıma destek vererek insanları iş ve gelir sahibi yapmayı önerseniz daha iyi değil mi?Bu ülkeye daha ne kadar zarar vereceksiniz bilmiyorum, ama İzmir’e böyle bir kötülük yapmanıza asla izin vermeyeceğimizi bilin sayın Bakan. İzmir’in belediyelerini almak isterken ne hayaller kurduğunuzu bir kez daha öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

ARSLAN: İZMİR İÇİN VAATLERİ TERMİK SANTRAL VE KANSER

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da “Bir yandan takiyeci adayları ile tarım projeleri anlatıyorlar bir yandan da İzmir’in önemli tarım havzalarından Kınık’ta Termik santral kuracaklar. Ne yaman çelişki! Kuracakları termik santral, Kınık gibi önemli bir tarım havzasını kirletecek, kanser saçacak. Yenilenebilir enerjiye yönelmek yerine çevreyi kirleteceği kesin olan termik santraller kurmak ancak AKP’ye yakışır. Kınıklı, Bergamalı, Bakırçaylı hemşehrilerimiz toprağını suyunu havasını kirletmek projesi olan termik santral sevicilere geçit vermez. İktidar tarım projesi termik santral projesi anlatacağına önce kanunda yazan şekliyle çiftçiye ödemeleri gereken %1’lik desteği yani 1,2 Trilyon TL’yi ödemeli. Biz ise çevreci yenilenebilir enerji ile çevremizi korumayı vaat ediyoruz. Tarımı hayvancılığı dün olduğu gibi yarın da korumayı vaat ediyoruz” diyerek bakanın vaadine tepki gösterdi.