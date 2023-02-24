Bakanlardan deprem bölgesinde ortak açıklama: 'Ev bulamayanlar konteyner kentlere yerleşebilir'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:08

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 14:04

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Felakette 43 bini aşkın kişi hayatıı kaybederken; binlerce kişi de evsiz kaldı.

Bölgede incelemelerde bulunan son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu kentlerden olan Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Ağır hasarlı ve yıkılacak binalarda kesinlikle eşya alınmaması gerektiğini söyleyen Bakan Soylu, artçıların devam ettiğini ve bu binaların yanından dahi geçilmemesi gerektiğinin uyarısında bulundu.

Soylu, "Burada çok büyük bir afet oldu, burada hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak, kimine kirasıyla, kimine konteyneriyle destek olabilecek adımları atıyoruz” derken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, “Malatya'da 21 bin binada 82 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı, acil yıkılacak ya da yıkık olduğunu tespit ettik” dedi.

KİRACILAR İÇİN İKİ BİN OLAN KİRA YARDIMI ÜÇ BİNE ÇIKTI

Kimsenin dışarıda bırakılmayacağını söyleyen Soylu, “Yakınlarını kaybeden, evini kaybeden vatandaşlarımızla bunu paylaşmak istedik. Malatya'ya da şunu söylemek isterim” diyerek şunları söyledi:

“Bundan önce de Malatya'da depremle karşı karşıya kaldık, burada işimizi tamamlamadık, insanlarımızı huzurlu şekilde konutuyla, işiyle, esnafıyla, köylüsüyle hep birlikte dört dörtlük yapmadan buradan çıkmamız, deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değildir.

Ağır hasarlı binalara asla girilmemeli ve eşya alınmamalı. Özellikle ev sahibi olanlara 5 bin kira, 15 bin taşınma yardımı yapılacak. Kiracılar için de 2 bin liraydı, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bin liraya çıktı, 15 bin lira da taşınma yardımı alacaklar. Eğer ev bulamazlarsa konteyner kentlere kimler gelebilecek? Ev bulamayanlar konteyner kentlere yerleşebilir."

KONTERYNERDA KALMANIN ŞARTILARI AÇIKLADI

"Bu deprem diğer depremlere nazaran farklı bir deprem. Etkisi, oluşturduğu hasar ve yaygınlığı itibariyle... Kiracılara ilk kez bir deprem taşınma parasında kira desteği ve yardımı yapılıyor. Bundan önce kiracılar konteyner geçici barınma merkezi olarak çok istisnai durum olmazsa konteyner kentlerde barınmıyor. Onlara da bu önceliği sağlıyoruz. Ancak önceliklerimiz var. Ailesinden yakınlarını kaybedenler, şehit gazi yakınları, 6 yaşından çocukları olanlar. Bizim temel mantığımız şudur: Burada çok büyük bir afet oldu. Kimseyi dışarıda bırakmayacak, destek olabileceğimiz adımları hep beraber atıyoruz, değerlendiriyoruz. Şartları da ona göre yapıyoruz."

‘MALATYA’DA 21 BİN BİNA AĞIR HASARLI’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce hep birlikte hasar tespit durumlarını, yeni Malatyamıza ilişkin kararlarımızı istişare ettik. Buradaki kültürel demografik yapı neyse hepsini içine alan çalışmalarımızı başlatıyoruz. Elazığlı Malatyalı kardeşlerimiz yapmış oldukları çalışmaları Sivrice depremlerinde şahit oldular, verdiğimiz sözleri tuttuk.

İl il, üstüne koya koya çalışmalarımızı yapmaya gayret gösteriyoruz. Alınması gereken kararları burada yerinde, şehrin tüm bileşenleri ile çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu kapsamda yeni Malatya'yı, yeni Doğanşehir'i, Akçadağ'ı inşa edeceğiz. Malatya'da 21 bin binada 82 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı, acil yıkılacak ya da yıkık olduğunu tespit ettik."

‘YENİ YAPILARIN ALTINDA DÜKKAN OLMAYACAK’

"Söz verdiğimiz gibi burada da konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim edeceğimizi sizlerle yine paylaşmak isterim. Bugüne kadar 4 milyon 658 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 316 binanın incelenmesi tamamlanmıştır. Ağır hasarlı binalar yıkılacak. Malatya’da ise yüzde 80 hasar tespit seviyesine gelmiştir. Yeni Malatya'yı en güvenli, en sağlam en yeşil haliyle çocuklarıma geleceğimize teslim edeceğiz. Yeni yapılan binalarda zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkan olmayacak."