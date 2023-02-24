Nurdağı'nda yaptırdığı binalar depremde çökmüştü... Erdoğan'a şikâyet edildi, yakalandı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 11:43

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli müteahhit Mersin'de yakalandı.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon çerçevesinde 23.02.2023 Perşembe günü Mersin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma çerçevesinde adı geçenle birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K. isimli şüpheli de 23.02.2023 Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

6 Şubat depreminin ilk günü Nurdağı'ndaki beş binası çöken Nurdağı Belediyesi AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya'nın yakalanmaması tepkilere neden olmuştu.

Yunus Kaya'nın sahibi olduğu CCG İnşaat yaptığı binanın enkazında çok sayıda yakınını kaybeden Ünal Yıldırım, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçede yaptığı inceleme sırasında şikâyette bulunmuştu. Erdoğan'a, “Sayın Cumhurbaşkanım sizinle görüşmek istiyorum” diye bağırarak elindeki şikâyet mektubunu vermek istedi. Korumaların “Verin biz veririz” girişimleri sırasında Erdoğan şikâyetçi yurttaşa dönerek konuşmasını dinlemeye başladı. Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanım burada CCK Konutları diye burada bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemizde CCK Yunus Kaya diye bir kişi. Bu kişi de şu an yakalanmadı” dedi. Bunun üzerine Erdoğan yanında bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u göstererek, “Murat Bey ilgilenecek” dedi.