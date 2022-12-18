Bakanlığın 17 milyar liralık ihalesi hangi şirketlere verildi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin ihalesini, temeli atıldıktan sonra açıkladı. Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin yaklaşık 17 milyar TL’ye üç şirkete verildiği belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın milyarlarca liralık bir ihaleyi daha tam bir yıl boyunca gizlediği ortaya çıktı.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Aralık 2021 tarihinde “Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Ancak İhalenin sonuç ilanı 13 Aralık 2022 tarihinin yayımlandı. Sonuç ilanında yer alan bilgilere göre, ihale 16 milyar 949 milyon TL’ye Doğuş İnşaat, Çelikler Taahhüt İnşaat ile Özkar İnşaat iş ortaklığına verildi.
Milyarlarca liralık ihale Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.
TEMELİ TEMMUZDA ATILDI
Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nın temel atma töreni 23 Temmuz 2022 tarihinde Kayseri’de gerçekleştirildi. Törene; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı’na Yerköy üzerinden bir bağlantı projesi hazırlayarak Kayseri’mizi bu ağa dahil etme kararı aldık. Yerköy-Kayseri hattı, 142 kilometre uzunluğa sahiptir” demişti.
Hattın, Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacağını ifade eden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu ile de entegre olacak” demişti.
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- Atina'dan Erdoğan'a füze yanıtı!
- 'Ceza muhtemelen onaylanır'
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?