Bakanlığın 472 arsayı satışa çıkarmasına CHP'li Seyit Torun'dan sert tepki: 'Kenarda köşede ne varsa bunlara da gözünü dikti'

05 Nisan 2022 Salı, 14:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkardı. Bakanlık, bu kapsamda 5-6-7 Nisan'da açık artırma yapacak.

SATIŞA ÇIKAN İLLER ARASINDA İSTANBUL DA VAR

İstanbul'da Bakırköy Şenlik Mahallesi, Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, Çatalca Kaleiçi Mahallesi, Maltepe Atışokulu Mahellesi, Pendik Esenyalı Mahallesi, Şile Hacıkasım Mahallesi, Arnavutköy Haraççı Mahallesi ilçelerinde konut arsaları; Sancaktepe Samandıra Mahallesi’nde ise ticaret ve konut arsaları olmak üzere toplam 169 arsa satışa sunulacak.

YANDAŞ BASIN 'EV YA DA YATIRIM AMAÇLI' DİYE SERVİS ETTİ

Arazilerin çoğunluğunun CHP'li belediyelere ait olması ve yandaş basının '472 konut ve ticari arsayı, ev ya da yatırım yapmak isteyenler için satışa çıkardığı' dikkat çekti.

"KIYIDA KÖŞEDE NE KALMIŞ ONLARI SATIYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bakanlığın başlattığı satışı Cumhuriyet'e değerlendirdi. Torun, iktidarın 20 yıl boyunca 62 milyar dolarlık özelleştirme yaptığını belirtirken "Artık kaynakları kalmadı. Ülkenin hazinesini de boşalttılar ve finanse etme noktasında çaresiz kaldıkları için kıyıda köşede ne kalmış onları bulup satıyorlar" dedi.

Bakanlığa sert tepki gösteren Torun, "Çevre bakanlığı birçok konuda vesayet uygulayarak belediyenin gelirlerine el koyduğu yetmiyor gibi kenarda köşede ne varsa bunlara gözünü dikti. 20 yıl sonra geldiğimiz nokta bu. Değirmeni döndürmeye çalışıyorlar ama taşıma suyuyla değirmen dönmez" ifadelerini kullandı.

"AÇIK VE BORÇ KAPATMAK İÇİN..."

Satışlarla ilgili hukuki yola başvursalar bile bir sonuç elde edemediklerinin altını çizen Torun şöyle devam etti:

"Kamunun bu şekilde hoyratça elindeki değerleri elden çıkarmasını, kamu menfaati değil de açık kapatmak ve borç kapatmak için kullanmasını doğru bulmuyoruz."