Bakanlığın araştırmaları, ‘ekonomik ve sosyal krizin’ itirafı oldu: Gençler evlenmek istemiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Veriden Vizyona Üç Kuşak Türkiye: Araştırma Bulguları Paylaşım Programı'nda yaptığı açıklamada, gençlerin yüzde 40’ının evliliğe sıcak bakmadığını belirtti. Göktaş, katılımcıların yüzde 90'ından fazlası çocuk sahibi olmanın aile olma duygusunu pekiştirdiğini düşündüğünü de anlattı. İnsanların çocuk yapmak istemesi, buna karşın evliliğe uzak olması dikkat çekti. Türkiye’nin nüfusu giderek daha da yaşlı hale gelirken, projeksiyonlar da Türkiye’nin nüfusunun giderek düşeceğini öngörüyor. İktidar ise, buna çözüm olarak yine “evlilik kurumu maddi ve sosyal teşvik mekanizmalarıyla cazip hale getirilecek” önerisini sunuyor. Buna karşın ekonomik kriz içerisinde geleceğe ilişkin umutları tükenen gençler, teşvik politikalarıyla da evlenmeye yanaşmıyor.

‘EKONOMİK VE SOSYAL KRİZİN İTİRAFI’

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, iktidarın aile politikalarını ve söz konusu araştırmanın verilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Nazlıaka, “sorugularının yanıtını uzaklarda aramaya gerek yok” diyerek “Göktaş’ın açıkladığı veriler, Türkiye’nin içinde bulunduğu derin ekonomik ve sosyal krizin bir itirafıdır. Gençler, evlenmek, çocuk sahibi olmak istiyor ancak koşulsuzluklar nedeniyle bunu gerçekleştiremiyor ya da erteliyor. Gençlerin umudunu, emeğini ve geleceğini tüketen sizin anlayışınız ve politikalarınızdır” ifadelerini kullandı.

‘YOKSULLUĞA MAHKÛM EDİLEN MİLYONLARCA AİLEYİ KİM KORUYACAK?’

Üniversite mezunu gençlerin işsiz kaldığını, çalışma fırsatı bulanların ise asgari ücretle yaşama tutunma mücadelesi verdiğini belirten Nazlıaka, “Kiralar maaşları aşmış durumda, ev almak hayal olmuş, düğün yapmak lüks olmuş. Siz ise bütün bu gerçekleri görmezden gelip gençlere ‘neden evlenmiyorsunuz?, neden çocuk yapmıyorsunuz?’ diye soruyorsunuz. Aileyi korumaktan söz ediyorsunuz. Peki, yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilen milyonlarca aileyi kim koruyacak? Çocuğuna beslenme çantası hazırlayamayan anne babaların derdini hangi araştırma anlatıyor? Emekli maaşıyla torununa harçlık veremeyen büyüklerimizin yaşadığı çaresizliği hangi istatistik açıklıyor” tepkisini gösterdi.

‘DEMEK Kİ SORUN SİZDE’

İktidarın kadınlara ‘annelik’ üzerinden rol biçen anlayışla hareket ettiğine dikkat çeken Nazlıaka, “Oysa kadınların gerçek ihtiyacı, eşit işe eşit ücret, güvenceli istihdam, şiddetten uzak bir yaşam ve bakım hizmetlerine ücretsiz erişimdir. Kreşleri yaygınlaştırmak yerine belediyelerin açtığı kreşleri hedef alan bir anlayışın, kadınlara ve ailelere çözüm üretmesi mümkün değildir. Araştırmanız gösteriyor ki toplumun yüzde 90’ından fazlası çocuk sahibi olmayı ve kardeşlik duygusunu önemsiyor. Demek ki sorun sizde! İktidarınızın gençlere yüklediği geleceksizlik kaygısında” diye konuştu.

‘İNSANLAR GELECEĞE İNANCINI KAYBETTİ’

Ailenin güçlenmesinin yolunun yoksulluğun sona ermesinden geçtiğini vurgulayan Nazlıaka, “Gençlere liyakatli bir düzen içinde istihdam olanakları sağlayın. Kadınların ekonomik bağımsızlığını destekleyin. Çocukların eğitimde fırsat eşitliğini, sağlıklı beslenme hakkını ve güvenliğini güvence altına alın. Çünkü güçlü aileler, ancak adaletin, refahın ve umudun olduğu ülkelerde var olabilir” değerlendirmesini yaptı. CHP olarak “Korkuyla değil umutla büyüyen çocukların, geleceğe güvenle bakan gençlerin ve huzur içinde yaşayan ailelerin Türkiye’sini kurmayı” hedeflediklerini anlatan Nazlıaka, “Türkiye’nin en büyük sorunu aile kurumunun zayıflaması değil; iktidarın yanlış politikaları nedeniyle milyonlarca insanın geleceğe dair inancını kaybetmiş olmasıdır. Gençlerin umutlarını çalanlar, şimdi o umutsuzluğun sonuçlarını araştırmalarla açıklamaya çalışıyor. Türkiye’nin ihtiyacı yeni raporlar değil; halkın gerçek sorunlarını gören, adaletli ve sosyal bir yönetim anlayışıdır” dedi.