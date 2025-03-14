Bakanlığın ‘korumalı alanları’ imara açmasına tepkiler artıyor

Yayınlanma: 14.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2025 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın büyükşehir ve ilçe belediyelerini yok sayarak orman, mera, tarım, zeytinlik ve sit alanları gibi korumalı bölgelerin imar planlarını değiştirerek betonlaşmanın önünü açmasına tepkiler artıyor. Son dönemde İzmir’de Çeşme Aya Yorgi Koyu ve Bornova’daki zeytinlik, tarım ve koruma statülü alanlarda yapılaşmanın önünü açan imar planı değişikliklerine, meslek odaları ve belediyeler tarafından itiraz edildi ve konu yargıya taşındı.

“YAPISAL OLARAK YANLIŞ”

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Akdemir, bakanlığın yönteminin yanlış olduğunu anlatarak ranta, talana dikkat çekti. İmar planlarının nasıl yapılması gerektiğinin yasalarda ve yönetmeliklerde belli olduğunu belirten Aykut Akdemir, “İhtiyaçların giderilmesi anlamında bu tip imar planlarındaki değişiklikleri yerel iktidarın yapması en doğru karardır. Yerelin gücünün yetmediği yerlerde merkezi hükümet ile ortak yapılabilir. Ama yerel yönetimlerin alanın dışına itilerek plan yapılması doğru bir yöntem değildir. Şu ana kadar yerel yönetimlerin elinden plan yapma yetkisi alınan her yer ranta açılmıştır. İzmir’de bunun en bariz örneği, Bayraklı gökdelenler bölgesidir. Kentin en yanlış planlama işlerinden bir tanesidir. Kentin yoğunluğunu artıran ve yapısal olarak yanlış bir planlama işidir” diye konuştu.

“HEP DAVA AÇTIĞIMIZ PLANLAR”

İmar planı değişiklikleri yapılırken halkın da görüşünün alınması gerektiğini vurgulayan Akdemir, “Planlar yapılırken planlama tekniğine uygun yapılarla halkın da şeffaf katılımını sağlayarak yapılması en doğru yöntemdir. Merkezi iktidar, yerelin bu tip yetkilerini elinden almamalıdır. Gerçekten de şu ana kadar yerel yönetimlerin devre dışı bırakılarak yapılan bütün planlar hep rant odaklı planlardır ve bizlerin de hep dava açtığı planlardır. Çünkü planlama tekniğine, kentin ruhuna uygun olmayan planlardır. Doğal alanları, sit alanlarını, koruması gereken alanları ‘koruma’ kaygısı taşımadan planlar yapılmıştır. Bornova’da, Çeşme’de yapılan planlar yönetmeliklere aykırı planlardır” dedi.