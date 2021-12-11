Bakanlık açıkladı: AKP'li Başkan Güven'in kardeşinin öldürülmesinde 26 gözaltı

11 Aralık 2021 Cumartesi, 12:59

AKP Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyal ve malzemeye el konuldu" denildi.