Bakanlık açıkladı: Denizli'deki orman yangınında son durum!

Denizli'deki yangın Pamukkale ilçesindeki Cankurtaran mevkisinde dün saat 15.00'te başladı.

Orman dışı alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Yangına üç uçak ve 11 helikopterle havadan, 52 araç ve 300'den fazla personelle karadan müdahale edildi.

Sarp ve kayalık alanda devam eden yangına müdahale için Burdur, Isparta, Konya, İzmir ve Manisa'dan da takviye ekiler bölgeye sevk edildi.

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun mücadele sonucunda BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" denildi.