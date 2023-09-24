Bakanlık açıkladı: İstanbul’a ne kadar yabancı ziyaretçi geldi?

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:35

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:35

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul 2023 yılının ilk 8 ayında 11 milyon 524 bin 246 yabancı ziyaretçi ağırladı.

İstanbul’a gelen yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20 artış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, İstanbul ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 4,9 artışla 1 milyon 747 bin 611 yabancı ziyaretçi ağırlandı.